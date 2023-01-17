Высотская (Сахарова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Сахарова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Высоцкий Владислав Леонидович

Отец ребёнка: Высотский Леонид Сергеевич

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.12.1938

Сын: Высоцкий Валерий Леонидович

Отец ребёнка: Высотский Леонид Сергеевич

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Леонид Сергеевич

Борисоглебское, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Леонид Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
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