Высотская (Сахарова) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Высоцкий Владислав Леонидович
Отец ребёнка: Высотский Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
21.12.1938
Сын: Высоцкий Валерий Леонидович
Отец ребёнка: Высотский Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
10.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Высотский Леонид Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно