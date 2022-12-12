Сергеева (Высотская) Манефа Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1900
Дата смерти04.05.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900
Рождение ребёнка
09.07.1932
Сын: Сергеев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев Николай Лазаревич
Бочажное, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.05.1973