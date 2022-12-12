Сергеева (Высотская) Манефа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Высотская) Манефа Сергеевна

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Место рождения

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

13.07.1900

Дата смерти

04.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1900

Отец: Высотский Сергей Михайлович

Мать: Высотская София Ивановна

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1932

Сын: Сергеев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай Лазаревич

Бочажное, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай Лазаревич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
04.05.1973
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
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