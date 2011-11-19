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Сергеев Евгений Николаевич

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Место рождения

Бочажное, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

09.07.1932

Дата смерти

19.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1932

Отец: Сергеев Николай Лазаревич

Мать: Сергеева Манефа Сергеевна

Бочажное, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1957

Сын: Сергеев Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Сергеева Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Зинаида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
19.11.2011
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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