Сергеев Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1932
Дата смерти19.11.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1932
Рождение ребёнка
18.10.1957
Мать ребёнка: Сергеева Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.2011