Сергеева (Обманкина) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1957
Отец ребёнка: Сергеев Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно