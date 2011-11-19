Сергеева (Обманкина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Обманкина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1957

Сын: Сергеев Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Сергеев Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Евгений Николаевич

Смерть
Неизвестно
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