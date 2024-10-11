рабочий посёлок Сокольское, Сокольский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Сокольское

Сокольский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Макарьевской уезд
7650Воскресенское (Сокольское, Бабушкино), с.при р. Волге.904034108161Церковь православная. Сокольское волостное правление. Ярмарок 2. Еженедельные базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Макарьевский уезд
Сокольская вотчина, состоящая из 113 селений20Гр. Ник. Ив. Мусин-Пушкин42181492

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Сокольская волость
941. Сокольское, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 39, жителей 120, волостное правление (уездный город в 100 верстах), 2 церкви православных, часовня, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Сокольская волость
село Сокольское172180435383321452310446511

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Сокольская волость
Сокольское (Бабушкино) с., 2 ш., пр., птс., б., я.р. ВолгаСок.-Ю.9552247156172328

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сокольский район
10270Сокольскоераб.посёлок57°08'43°10'O-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сокольский
22749000051рп Сокольскоерабочий поселок

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