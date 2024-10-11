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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7650Воскресенское (Сокольское, Бабушкино), с.при р. Волге.904034108161Церковь православная. Сокольское волостное правление. Ярмарок 2. Еженедельные базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Макарьевский уезд
Сокольская вотчина, состоящая из 113 селений20Гр. Ник. Ив. Мусин-Пушкин4218—1492
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
941. Сокольское, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 39, жителей 120, волостное правление (уездный город в 100 верстах), 2 церкви православных, часовня, шко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сокольское172180435383321452310446511
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Сокольское (Бабушкино) с., 2 ш., пр., птс., б., я.р. ВолгаСок.-Ю.9552247156172328——
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10270Сокольскоераб.посёлок57°08'43°10'O-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22749000051рп Сокольскоерабочий поселок