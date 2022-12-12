Алемасов Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлемасов Иван Ефимов

Алемасов Иван Ефимов

avatar

Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Алемасов Ефим Гаврилов

Мать: Алемасова Ульяна Михайлова

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Алемасова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алемасов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Алемасова Сиклитикия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алемасова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1885
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close