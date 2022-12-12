Алемасов Иван Ефимов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1885
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Алемасов Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Алемасова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Алемасова Сиклитикия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алемасова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1885