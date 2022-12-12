Алемасов Ефим Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алемасов Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Алемасов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Алемасова Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алемасов Кондратий Ефимов
Мать ребёнка: Алемасова Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алемасов Константин Ефимов
Мать ребёнка: Алемасова Ульяна Михайлова
Смерть
Неизвестно