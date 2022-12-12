Алемасов Ефим Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алемасов Ефим Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алемасов Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Алемасов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Алемасова Ульяна Михайлова

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алемасов Кондратий Ефимов

Мать ребёнка: Алемасова Ульяна Михайлова

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алемасов Константин Ефимов

Мать ребёнка: Алемасова Ульяна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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