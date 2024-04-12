Алемасова Авдотья (Городникова) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алемасова Авдотья (Городникова) Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Городников Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.?

Муж: Алемасов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Алемасова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Алемасова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Алемасова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
1841-1842
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Алемасова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
1843-1844
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1849

Сын: Алемасов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Алемасова Сиклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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