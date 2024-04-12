Алемасова Авдотья (Городникова) Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Городников Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.?
Муж: Алемасов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Алемасова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Алемасова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Алемасова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов
1841-1842
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Алемасова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов
1843-1844
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1849
Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Алемасова Сиклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Алемасов Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно