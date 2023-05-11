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Алемасов Фёдор Иванов

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Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Между 1846 и 1849

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1849

Отец: Алемасов Иван Ефимов

Мать: Алемасова Авдотья Матвеевна

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
25.01.1870 ст.

Жена: Алемасова Екатерина Фёдоровна

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
В метрической книге Слободо-Покровской Богородицкой церкви Тюменского округа Тобольской губернии от 1870 г. в части второй есть запись: "25 января 1870 г. в возрасте 20 лет вступил в первый брак, нев... Показать все
Рождение ребёнка
1873

Сын: Алемасов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Алемасова Екатерина Фёдоровна

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
До 1897
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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