Алемасов Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1846 и 1849
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1849
Отец: Алемасов Иван Ефимов
Бракосочетание
25.01.1870 ст.
В метрической книге Слободо-Покровской Богородицкой церкви Тюменского округа Тобольской губернии от 1870 г. в части второй есть запись: "25 января 1870 г. в возрасте 20 лет вступил в первый брак, нев... Показать все
Рождение ребёнка
1873
Сын: Алемасов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Алемасова Екатерина Фёдоровна
Смерть
До 1897