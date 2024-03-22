Алемасова (Плахина) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти04.03.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Плахин Фёдор
Бракосочетание
25.01.1870 ст.
В метрической книге Слободо-Покровской Богородицкой церкви Тюменского округа Тобольской губернии от 1870 г. в части второй есть запись: "25 января 1870 г. в возрасте 20 лет вступил в первый брак, нев... Показать все
Рождение ребёнка
1873
Сын: Алемасов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Алемасов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алемасов Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Алемасов Фёдор Иванович
Смерть
04.03.1905 ст.
указано, что вдова умерла от старости в 58 лет