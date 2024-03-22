Алемасова (Плахина) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алемасова (Плахина) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

04.03.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Плахин Фёдор

Мать: не указана

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
25.01.1870 ст.

Муж: Алемасов Фёдор Иванович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
В метрической книге Слободо-Покровской Богородицкой церкви Тюменского округа Тобольской губернии от 1870 г. в части второй есть запись: "25 января 1870 г. в возрасте 20 лет вступил в первый брак, нев... Показать все
Рождение ребёнка
1873

Сын: Алемасов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Алемасов Фёдор Иванович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алемасов Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Алемасов Фёдор Иванович

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
04.03.1905 ст.
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
указано, что вдова умерла от старости в 58 лет
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