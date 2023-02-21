Алемасова Сиклитикия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлемасова Сиклитикия Ивановна

Алемасова Сиклитикия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Алемасов Иван Ефимов

Мать: не указана

Смерть
1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close