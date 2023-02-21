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Алемасова Сиклитикия Ивановна
Алемасова Сиклитикия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
1896
Пол
Женский
Отец
Алемасов Иван Ефимов
1796 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Алемасов Иван Ефимов
Мать: не указана
Смерть
1896
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