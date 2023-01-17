Алемасова Ульяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алемасова Ульяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Алемасов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Алемасов Ефим Гаврилов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алемасов Кондратий Ефимов

Отец ребёнка: Алемасов Ефим Гаврилов

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алемасов Константин Ефимов

Отец ребёнка: Алемасов Ефим Гаврилов

Смерть
1840
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