Алемасова Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Алемасов Иван Ефимов
Отец ребёнка: Алемасов Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алемасов Кондратий Ефимов
Отец ребёнка: Алемасов Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алемасов Константин Ефимов
Отец ребёнка: Алемасов Ефим Гаврилов
Смерть
1840