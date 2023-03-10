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Шемонаев Устин Егорович

Место рождения

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шемонаев Егор Семенович

Мать: не указана

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Дарья Сергиева

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шемонаев Егор Устинович

Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Шемонаев Иродион Устинович

Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шемонаев) Марья Устиновна

Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шемонаев Фатей Устинович

Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шемонаев Никифор Устинович

Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шемонаев Андрей Устинович

Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно

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