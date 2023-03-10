Шемонаев Устин Егорович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шемонаев Егор Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемонаев Дарья Сергиева
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Шемонаев Иродион Устинович
Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева
МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шемонаев) Марья Устиновна
Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шемонаев Никифор Устинович
Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шемонаев Андрей Устинович
Мать ребёнка: Шемонаев Дарья Сергиева
Смерть
Неизвестно