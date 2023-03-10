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Шемонаев Никифор Устинович

Место рождения

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шемонаев Устин Егорович

Мать: Шемонаев Дарья Сергиева

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев (Неизвестно) Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
09.01.1875

Сын: Шемонаев Павел Никифорович

Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Екатерина Андреевна

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно

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