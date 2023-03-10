Шемонаев Никифор Устинович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Шемонаев Устин Егорович
Мать: Шемонаев Дарья Сергиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
09.01.1875
Сын: Шемонаев Павел Никифорович
Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно