Шемонаев Дарья Сергиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Шемонаев Иродион Устинович
Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович
МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Устиновна
Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шемонаев Никифор Устинович
Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шемонаев Андрей Устинович
Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно