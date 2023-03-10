Шемонаев Дарья Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев Дарья Сергиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шемонаев Егор Устинович

Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Шемонаев Иродион Устинович

Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Устиновна

Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шемонаев Фатей Устинович

Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шемонаев Никифор Устинович

Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шемонаев Андрей Устинович

Отец ребёнка: Шемонаев Устин Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Устин Егорович

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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