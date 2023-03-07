Шемонаев Егор Устинович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шемонаев Устин Егорович
Мать: Шемонаев Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
14.07.1872
Мать ребёнка: Шемонаев Прасковья Фокеевна
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1875
Дочь: Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Шемонаев Прасковья Фокеевна
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно