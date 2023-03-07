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Шемонаев Егор Устинович

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Место рождения

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шемонаев Устин Егорович

Мать: Шемонаев Дарья Сергиева

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1872

Сын: Шемонаев Илья Егорович

Мать ребёнка: Шемонаев Прасковья Фокеевна

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Рождение ребёнка
20.01.1875

Дочь: Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Шемонаев Прасковья Фокеевна

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Прасковья Фокеевна

Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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