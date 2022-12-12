село Малые Пупки, село Малые Пупки, Мало-Пуповская волость, Козловский уезд (на 1911) — Familio

Малые Пупки

Мало-Пуповская волость, Козловский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1401Малые Пупки (Казинка), с. каз.при рчч. Челновой и Бузулуке.585086317951817Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Стежинская волость
622. М. Пупки (Казинка, Нжн. Иупки), село бывшее государственное, при речке Челновой, дворов 508, жителей 4302, церковь православная, школа

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Мало-Пуповская волость
село Малые Пупки«Дегтянское» п.-т. отд.6415
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