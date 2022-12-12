Малые Пупки
Мало-Пуповская волость, Козловский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1401Малые Пупки (Казинка), с. каз.при рчч. Челновой и Бузулуке.585086317951817Церковь православная 1. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
622. М. Пупки (Казинка, Нжн. Иупки), село бывшее государственное, при речке Челновой, дворов 508, жителей 4302, церковь православная, школа
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Малые Пупки«Дегтянское» п.-т. отд.6415