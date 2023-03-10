Шемонаев Егор Семенович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шемонаев Семен Фёдорович
Мать: Шемонаев Домна Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно