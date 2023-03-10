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Шемонаев Егор Семенович

Место рождения

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шемонаев Семен Фёдорович

Мать: Шемонаев Домна Осиповна

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шемонаев Устин Егорович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шемонаев Антип Егорович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шемонаев Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шемонаев Пётр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шемонаев Лука Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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