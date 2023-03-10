Шемонаев Антип Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Шемонаев Егор Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1870
Дочь: Дарья Антиповна
Мать ребёнка: Шемонаев Прасковья Ивановна
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно