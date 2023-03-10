Шемонаев Антип Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев Антип Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шемонаев Егор Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1870

Дочь: Дарья Антиповна

Мать ребёнка: Шемонаев Прасковья Ивановна

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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