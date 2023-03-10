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Шемонаев Домна Осиповна

Место рождения

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Семен Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шемонаев Егор Семенович

Отец ребёнка: Шемонаев Семен Фёдорович

Подлесное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шемонаев Фёдор Семенович

Отец ребёнка: Шемонаев Семен Фёдорович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шемонаев Панкрат Семенович

Отец ребёнка: Шемонаев Семен Фёдорович

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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