Шемонаев Семен Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шемонаев Фёдор Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шемонаев Домна Осиповна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Шемонаев Домна Осиповна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шемонаев Панкрат Семенович
Мать ребёнка: Шемонаев Домна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемонаев Домна Осиповна
Место жительства
Неизвестно
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно