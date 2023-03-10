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Шемонаев Семен Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шемонаев Фёдор Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шемонаев Егор Семенович

Мать ребёнка: Шемонаев Домна Осиповна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шемонаев Фёдор Семенович

Мать ребёнка: Шемонаев Домна Осиповна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шемонаев Панкрат Семенович

Мать ребёнка: Шемонаев Домна Осиповна

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Домна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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