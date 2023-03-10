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Шемонаев Фёдор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шемонаев Семен Фёдорович

Мать: Шемонаев Домна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Шемонаев) Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Неизвестно (Шемонаев) Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шемонаев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно

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