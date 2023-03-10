Шемонаев Фёдор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шемонаев Семен Фёдорович
Мать: Шемонаев Домна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Савельевка
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Шемонаев) Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Неизвестно (Шемонаев) Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шемонаев Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Шемонаев (Неизвестно) Авдотья Владимировна
Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно