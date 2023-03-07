Шемонаев Панкрат Семенович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Шемонаев Семен Фёдорович
Мать: Шемонаев Домна Осиповна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Богатырёв Ирина Панкратьевна
Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Панкратьевна
Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Неизвестно Евдокия Панкратьевна
Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шемонаев Михаил Панкратьевич
Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук
Смерть
Неизвестно