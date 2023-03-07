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Шемонаев Панкрат Семенович

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Место рождения

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шемонаев Семен Фёдорович

Мать: Шемонаев Домна Осиповна

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Богатырёв Ирина Панкратьевна

Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Панкратьевна

Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Неизвестно Евдокия Панкратьевна

Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шемонаев Михаил Панкратьевич

Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Мать ребёнка: Шемонаев Федосья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Федосья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук
Смерть
Неизвестно
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