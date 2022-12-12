Козма Иванович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Иван Никифорович
Мать: Марфа Минична
Бракосочетание
22.06.1736
Жена: Параскева Федоровна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Козмич
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Параскева Козминична
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Козминична
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно