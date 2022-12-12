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Козма Иванович

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Место рождения

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Иван Никифорович

Мать: Марфа Минична

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.06.1736

Жена: Параскева Федоровна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Козмич

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Параскева Козминична

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Козминична

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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