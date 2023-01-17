Марфа Минична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Козма Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Меркурий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно