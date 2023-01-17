Марфа Минична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Минична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Козма Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Меркурий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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