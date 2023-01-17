Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Козма Иванович
Мать ребёнка: Марфа Минична
Рождение ребёнка
1722
Сын: Меркурий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Минична
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Минична
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Минична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Минична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно