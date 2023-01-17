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Параскева Козминична

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Место рождения

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Козма Иванович

Мать: Параскева Федоровна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.07.1764

Муж: Иван Козмич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Иван Козмич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Козмич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Козмич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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