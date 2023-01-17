Параскева Козминична
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Козма Иванович
Мать: Параскева Федоровна
Бракосочетание
11.07.1764
Муж: Иван Козмич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Иван Козмич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Козмич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно