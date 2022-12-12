Мария Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Козминична

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Место рождения

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Козма Иванович

Мать: Параскева Федоровна

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Прохор Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Матвей Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Андрей Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Егор Андреевич

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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