Мария Козминична
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Козма Иванович
Мать: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Прохор Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Матвей Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Андрей Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно