Дешко (Гавриленкова) Мавра (Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Гавриленкова) Мавра (Осиповна)

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

03.05.1892

Дата смерти

10.09.1922

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1892

Отец: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Мать: Гавриленкова Ксения Константиновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1911

Дочь: Бутченко Любовь Мироновна

Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1914

Дочь: Оксимец Елена Мироновна

Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дешко Иван Миронович

Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1922

Дочь: Самбор Татьяна Мироновна

Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
10.09.1922
Носовка, Чернігівська область
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