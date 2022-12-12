Дешко (Гавриленкова) Мавра (Осиповна)
Место рождения
Дата рождения03.05.1892
Дата смерти10.09.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1892
Рождение ребёнка
11.07.1911
Дочь: Бутченко Любовь Мироновна
Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович
Рождение ребёнка
07.05.1914
Дочь: Оксимец Елена Мироновна
Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дешко Иван Миронович
Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович
Рождение ребёнка
22.01.1922
Дочь: Самбор Татьяна Мироновна
Отец ребёнка: Дешко Мирон Данилович
Смерть
10.09.1922