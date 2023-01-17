Бутченко (Дешко) Любовь Мироновна
Место рождения
Дата рождения11.07.1911
Дата смерти20.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911
Отец: Дешко Мирон Данилович
Мать: Дешко Мавра (Осиповна)
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутченко Николай Петрович
Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелест Наталья
Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1986