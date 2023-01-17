Бутченко (Дешко) Любовь Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутченко (Дешко) Любовь Мироновна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

11.07.1911

Дата смерти

20.03.1986

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911

Отец: Дешко Мирон Данилович

Мать: Дешко Мавра (Осиповна)

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутченко Николай Петрович

Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелест Наталья

Отец ребёнка: Бутченко Петр Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутченко Петр Григорьевич

Смерть
20.03.1986
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