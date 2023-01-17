Бутченко Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1911
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутченко Николай Петрович
Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелест Наталья
Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на ж/д между вагонами