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Бутченко Петр Григорьевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

21.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1911

Отец: Бутченко Григорий Павлович

Мать: Бутченко Васса Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутченко Николай Петрович

Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелест Наталья

Мать ребёнка: Бутченко Любовь Мироновна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутченко Любовь Мироновна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на ж/д между вагонами
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