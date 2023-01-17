Бутченко Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутченко Николай Петрович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутченко Петр Григорьевич

Мать: Бутченко Любовь Мироновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутченко Нина

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутченко Нина

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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