Гавриленкова (Яринка) Ксения Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.01.1861
Дата смерти12.04.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1861
Казачка
Бракосочетание
14.01.1885
Рождение ребёнка
22.09.1888
Сын: Гавриленко Иван Иосифович
Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.12.1889
Сын: Гавриленко Евфим Иосифович
Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Дешко Мавра (Осиповна)
Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Гавриленко Василий Иосифович
Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич
Смерть
12.04.1897