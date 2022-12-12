Гавриленкова (Яринка) Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленкова (Яринка) Ксения Константиновна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

20.01.1861

Дата смерти

12.04.1897

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1861

Отец: Ярина Константин Климентьевич

Мать: Яринка Мария Петровна

Носовка, Чернігівська область
Казачка
Бракосочетание
14.01.1885

Муж: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Сын: Гавриленко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Гавриленко Евфим Иосифович

Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1892

Дочь: Дешко Мавра (Осиповна)

Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Гавриленко Василий Иосифович

Отец ребёнка: Гавриленко Иосиф Тимофеевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
12.04.1897
Носовка, Чернігівська область
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