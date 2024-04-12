Яринка (Кривенко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яринка (Кривенко) Мария Петровна

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

05.06.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1838

Отец: Кривенко Петр Потапович

Мать: Кривенко Пелагея Карповна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1856

Муж: Ярина Константин Климентьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1856

Дочь: Мавра Константиновна

Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.09.1858

Дочь: Ефросинья Константиновна

Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1861

Дочь: Гавриленкова Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич

Носовка, Чернігівська область
Казачка
Рождение ребёнка
25.12.1862

Дочь: Галета Мелания Константиновна

Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Ярина Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1878

Дочь: Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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