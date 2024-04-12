Яринка (Кривенко) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1838
Отец: Кривенко Петр Потапович
Бракосочетание
15.01.1856
Рождение ребёнка
30.10.1856
Дочь: Мавра Константиновна
Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич
Рождение ребёнка
28.09.1858
Дочь: Ефросинья Константиновна
Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич
Рождение ребёнка
20.01.1861
Дочь: Гавриленкова Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич
Казачка
Рождение ребёнка
25.12.1862
Дочь: Галета Мелания Константиновна
Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич
Рождение ребёнка
11.01.1876
Сын: Ярина Михаил Константинович
Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич
Рождение ребёнка
24.10.1878
Дочь: Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Ярина Константин Климентьевич
Смерть
Неизвестно