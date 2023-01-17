Галета (Ярина) Мелания Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1862
Бракосочетание
27.01.1889
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Иосифовна
Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галета Иван Осипович
Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович
Смерть
Неизвестно