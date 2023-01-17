Галета (Ярина) Мелания Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галета (Ярина) Мелания Константиновна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

25.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1862

Отец: Ярина Константин Климентьевич

Мать: Яринка Мария Петровна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1889

Муж: Галета Иосиф (Осип) Павлович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Галета Михаил Осипович

Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Иосифовна

Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галета Иван Осипович

Отец ребёнка: Галета Иосиф (Осип) Павлович

Смерть
Неизвестно
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