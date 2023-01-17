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Галета Иосиф (Осип) Павлович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

02.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1862

Отец: Галета Павел Яковлевич

Мать: Галета Ульяна Григорьева

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1889

Жена: Галета Мелания Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Галета Михаил Осипович

Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галета Иван Осипович

Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна

Смерть
Неизвестно
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