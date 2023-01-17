Галета Иосиф (Осип) Павлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1862
Отец: Галета Павел Яковлевич
Мать: Галета Ульяна Григорьева
Бракосочетание
27.01.1889
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Иосифовна
Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галета Иван Осипович
Мать ребёнка: Галета Мелания Константиновна
Смерть
Неизвестно