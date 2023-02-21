Пелагея Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Кривенко Петр Потапович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Яринка Мария Петровна
Отец ребёнка: Кривенко Петр Потапович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кривенко Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кривенко Петр Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно