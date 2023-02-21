Пелагея Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Карповна

Пелагея Карповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Кривенко Петр Потапович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Яринка Мария Петровна

Отец ребёнка: Кривенко Петр Потапович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кривенко Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кривенко Петр Потапович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Петр Потапович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close