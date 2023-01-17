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Кривенко Петр Потапович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кривенко Потап Трофимович

Мать: Кривенко Ефросинья Прокопьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Карповна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Яринка Мария Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Карповна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кривенко Григорий Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Карповна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Карповна

Смерть
Неизвестно
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