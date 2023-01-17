Кривенко Петр Потапович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Яринка Мария Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Карповна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кривенко Григорий Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Карповна
Смерть
Неизвестно