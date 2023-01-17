Кривенко Ефросинья Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кривенко Кузьма Потапович
Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно