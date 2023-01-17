Кривенко Ефросинья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Ефросинья Прокопьевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кривенко Кузьма Потапович

Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кривенко Петр Потапович

Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кривенко Иван Потапович

Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кривенко Савва Потапович

Отец ребёнка: Кривенко Потап Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Потап Трофимович

Смерть
Неизвестно
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