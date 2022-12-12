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Кривенко Потап Трофимович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кривенко Трофим Алексеевич

Мать: Кривенко Евдокия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кривенко Кузьма Потапович

Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кривенко Петр Потапович

Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кривенко Иван Потапович

Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кривенко Савва Потапович

Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Ефросинья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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