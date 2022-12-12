Кривенко Потап Трофимович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кривенко Кузьма Потапович
Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Кривенко Ефросинья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно