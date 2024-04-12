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Кривенко Трофим Алексеевич

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кривенко Алексей Иванович

Мать: Кривенко Анастасия Матвеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кривенко Стефан Трофимович

Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривенко Потап Трофимович

Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Домника Трофимовна

Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кривенко Терентий Трофимович

Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Евдокия Ивановна

Смерть
1820
Носовка, Чернігівська область
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