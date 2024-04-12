Кривенко Трофим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кривенко Стефан Трофимович
Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кривенко Потап Трофимович
Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Домника Трофимовна
Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кривенко Терентий Трофимович
Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820