Кривенко Терентий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кривенко Семен Терентьевич
Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кривенко Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Терентьевна
Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кривенко Яков Терентьевич
Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривенко Ирина Саввишна
Смерть
1829