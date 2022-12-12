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Кривенко Терентий Трофимович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кривенко Трофим Алексеевич

Мать: Кривенко Евдокия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кривенко Семен Терентьевич

Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривенко Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Терентьевна

Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кривенко Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Кривенко Ирина Саввишна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Ирина Саввишна

Смерть
1829
Носовка, Чернігівська область
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