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Кривенко Ирина Саввишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кривенко Семен Терентьевич

Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривенко Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кривенко Яков Терентьевич

Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Терентий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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