Кривенко Ирина Саввишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кривенко Семен Терентьевич
Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кривенко Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кривенко Яков Терентьевич
Отец ребёнка: Кривенко Терентий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно