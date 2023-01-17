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Кривенко Евдокия Ивановна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1758

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кривенко Стефан Трофимович

Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривенко Потап Трофимович

Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Домника Трофимовна

Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кривенко Терентий Трофимович

Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Трофим Алексеевич

Смерть
До 1835
Носовка, Чернігівська область
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