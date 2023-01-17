Кривенко Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кривенко Стефан Трофимович
Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кривенко Потап Трофимович
Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Домника Трофимовна
Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кривенко Терентий Трофимович
Отец ребёнка: Кривенко Трофим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1835