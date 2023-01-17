Кривенко Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кривенко Савва Алексеевич
Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кривенко Самуил Алексеевич
Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кривенко Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно