Кривенко Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенко Анастасия Матвеевна

Кривенко Анастасия Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кривенко Савва Алексеевич

Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кривенко Самуил Алексеевич

Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кривенко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кривенко Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кривенко Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Кривенко Алексей Иванович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close