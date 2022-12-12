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Кривенко Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кривенко Алексей Иванович

Мать: Кривенко Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
16.09.1783

Дочь: Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кривенко Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1788

Сын: Кривенко Стефан Иванович

Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1790

Сын: Кривенко Семен Иванович??

Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна

Смерть
1818
Носовка, Чернігівська область
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