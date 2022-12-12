Кривенко Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
16.09.1783
Дочь: Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1788
Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1790
Сын: Кривенко Семен Иванович??
Мать ребёнка: Кривенко Матрона Васильевна
Смерть
1818