Кривенко Самуил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти09.11.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кривенко Василий Самуилович
Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1815