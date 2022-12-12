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Кривенко Самуил Алексеевич

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1756

Дата смерти

09.11.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кривенко Алексей Иванович

Мать: Кривенко Анастасия Матвеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кривенко Яким Самуилович

Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривенко Наум Самуилович

Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кривенко Петр Самуилович

Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кривенко Василий Самуилович

Мать ребёнка: Кривенко Евфимия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенко Евфимия Васильевна

Смерть
09.11.1815
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