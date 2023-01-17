Кривенко Василий Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенко Василий Самуилович

Кривенко Василий Самуилович

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кривенко Самуил Алексеевич

Мать: Кривенко Евфимия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривенко Данило Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривенко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривенко Моисей Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close