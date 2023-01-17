Кривенко Василий Самуилович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кривенко Данило Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривенко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривенко Моисей Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно