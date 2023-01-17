Кривенко Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривенко Данило Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривенко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривенко Моисей Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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