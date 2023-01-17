Кривенко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кривенко Данило Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривенко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривенко Моисей Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Самуилович
Смерть
Неизвестно