Кривенко Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Евфимия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кривенко Яким Самуилович

Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривенко Наум Самуилович

Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кривенко Петр Самуилович

Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кривенко Василий Самуилович

Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Самуил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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