Кривенко Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кривенко Василий Самуилович
Отец ребёнка: Кривенко Самуил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно